Die letzte Bühne für Ludwig Amarell ist angerichtet. Dutzende Kerzen flackern in einem mit Birkenstämmen, Heide und Fichten gestalteten, fast heimeligem Wald. Ein Deutschland-Trikot hängt über einem Baumstamm, ein Paar Langlaufski liegt unter einem Bild, vom dem Ludwig Amarell in den nahezu voll besetzten Saal des Hauses am Hohen Stein schaut. Ringsum haben einige der etwa 130 Trauergäste weiße Rosen abgelegt. Kränze oder Gebinde gibt es auf ausdrücklichen Wunsch im Sinne des Verstorbenen nicht. Stattdessen säumen Startnummern die Vorderseite der Bühne, im Hintergrund ist über brennenden Kerzen der Spruch „Erinnerungen sind Zeitreisen, die uns zurück zu unseren schönsten Augenblicken führen“ zu lesen. In der ersten Reihe sitzen seine langjährige Lebensgefährtin Gudrun, seine Kinder, Enkel, Urenkel.