Bewegende Heimkehr Israel nach Rückkehr der Geiseln im Freudentaumel

Auch die massiven psychologischen Folgen des Traumas auf für die Freigelassenen dürfen nicht unterschätzt werden. Zuletzt hatte sich ein Überlebender des Nova-Musikfestivals das Leben genommen - zwei Jahre nach seiner Rettung.

Hunger nach menschlicher Wärme

Die ehemalige Geisel Omer Schem Tov erzählte dem Sender N12 von den ersten Momenten nach seiner Freilassung. Er war bei der letzten Waffenruhe zu Jahresbeginn freigekommen. "Ich war 450 Tage lang allein", sagt er. Er sei hungrig nach menschlicher Wärme und körperlicher Nähe gewesen. Eine israelische Offizierin sei damals die Erste gewesen, die ihn in die Arme genommen habe. "Diese Umarmung werde ich mein Leben lang nicht vergessen."

Proteste sollen erst nach Übergabe aller Leichen enden

Doch es gibt auch Familien, deren entführte Angehörige nicht lebend zurückkommen werden. Teil der Vereinbarung ist auch die Übergabe von 28 Leichen. Die größte Sorge dieser Angehörigen ist es, dass die sterblichen Überreste ihrer Liebsten in den Trümmern des weitgehend zerstörten Gazastreifens nie gefunden werden könnten. In diesem Fall ist vereinbart, dass ein internationaler Suchtrupp alles unternimmt, um auch die restlichen Leichen in dem Küstenstreifen zu finden und zu bergen.

Bis dann sollen auch die Proteste auf dem Platz der Geiseln weitergehen. "Alle müssen zurückgebracht werden - die Toten und die Lebenden", fordert Daniel Colodro. "Wir können jetzt nicht aufhören."