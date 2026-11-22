„In den Farben getrennt, in der Sache vereint“, überschreibt der VfB Grün-Weiß Fehrenbach einen Instagram-Post unter dem Hashtag #GemeinsamfürSascha. Zahlreiche Vereine aus Südthüringen und Bayern haben am Wochenende bildstarke Zeichen für den Spieler der SG Haina/Milz gesetzt, der sich in der Kreisoberliga-Partie gegen Schönbrunn am 14. November schwer verletzt hat. Während die SG Sachsenbrunn/Crock die Rückennummer 13 aus allen Trikots formte (kleines Bild), liefen die Landesklasse-Spieler in Sonneberg mit einem großen Transparent und den Worten „Bleib stark, Sascha!“ auf (großes Bild). Der Kreisfußballausschuss Südthüringen hatte nach der Absetzung des Spieltags in der Kreisoberliga für dieses Wochenende dazu aufgerufen, eben solche Bilder in Solidarität mit dem Milzer Spieler und seiner Familie aufzunehmen und zu teilen. „Trefft euch am Wochenende in eurem Verein, macht ein Foto mit der Rückennummer 13 und sendet dieses Foto per Whatsapp, Instagram oder übers DFBnet-Postfach an uns. Wir sorgen dafür, dass es bei Sascha ankommt und er dadurch weiter motiviert wird, sich zurück ins Leben zu kämpfen“, lautet der Appell.