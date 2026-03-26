Kirchheim/München (dpa/lby) - Zehn maskierte und bewaffnete Männer sollen ein Transportunternehmen im Nordosten Münchens überfallen und ausgeraubt haben. Die Unbekannten waren am frühen Morgen mit zwei Autos auf das Gelände der Firma in Kirchheim gefahren, wie die Polizei mitteilte. Dort fesselten sie einen anwesenden Mitarbeiter und später einen Kurierfahrer, der auf das Gelände kam. Danach durchsuchten sie den Angaben zufolge die Räumlichkeiten und flüchteten erfolgreich mit einer Vielzahl vonPaketen aus einem Lagerraum. Der entstandene Schaden war zunächst unklar.