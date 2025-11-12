Bewährungsprobe für SPD/BSW: Steht die Koalition in Brandenburg oder was kommt dann?

Müssen die vier Abgeordneten noch mit einem Fraktionsausschluss rechnen?
Das ist theoretisch denkbar, doch für einen solchen Schritt gibt es bisher keine Anzeichen. Darüber könnte nicht allein der Vorstand entscheiden, sondern nur die gesamte BSW-Fraktion, womöglich in einer Sondersitzung in den nächsten Tagen. Denkbar ist, dass die vier Abgeordneten im Falle eines Ausschlusses eine parlamentarische Gruppe bilden. Sie würden dann mit eigenen Rechten und Geld- sowie Sachleistungen ausgestattet. Sie wollen aber in der Fraktion bleiben und stehen zur Koalition, wie sie ankündigten.