Bewährungshelfer und Co.: Justizsozialarbeit zunehmend komplexe Aufgabe

So müssten Justizsozialarbeiter verstärkt Zeit in die Dokumentation ihrer Fälle stecken, um geforderte Qualitätsstandards einzuhalten. Zudem ist laut Ministerium die Anzahl von Straftätern mit einer psychischen Störung oder einer Drogen- oder Alkoholabhängigkeit gestiegen. Solche Belastungen erschwerten die Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Dazu kämen aktuelle gesamtwirtschaftliche Entwicklungen, die die Anforderungen an Justizsozialarbeiter erhöhten: So sei es etwa aufgrund von Wohnraummangel noch schwieriger geworden, Ex-Häftlingen bei der Wohnungssuche zu helfen.