Bevorstehender Wechsel Galatasaray-Fans empfangen Sané nachts in Istanbul

Mit Sané seien "Verhandlungen über seinen Wechsel zu unserem Verein" aufgenommen worden, hatte der Club am späten Abend auf dem Portal X mitgeteilt. Er soll laut Medienberichten seinen Medizincheck absolvieren und dann einen Vertrag bei Galatasaray unterschreiben, das in der abgelaufenen Saison den Meistertitel in der Türkei geholt hatte. Der Transfer ist ablösefrei, allerdings fließen in solchen Fällen oft hohe Einmalzahlungen an die Spieler.