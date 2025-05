Fürth - Bayerns Großstädte verlieren immer mehr Menschen, die aufs Land ziehen. "Wir sehen einen Trend von der Großstadt aufs Land, den wir schon in den 1990er Jahren gesehen haben", sagte der Präsident des Bayerischen Landesamts für Statistik in Fürth, Thomas Gößl. Allein aus der Landeshauptstadt München seien in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 19.000 Einwohner in andere bayerische Regionen gezogen.