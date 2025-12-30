Erfurt (dpa/th) - In den Kindergärten schlägt die Demografie bereits mit Härte zu: Die Zahl der Kita-Kinder sinkt, immer mehr Plätze bleiben frei. Zugleich altert die Gesellschaft: Im Jahr 2024 war Thüringen nach Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern das Land mit der drittältesten Bevölkerung. Das Durchschnittsalter betrug 47,9 Jahre. Und die Bevölkerung schrumpft - um die Größe einer mittleren Stadt allein 2024, rund 14.600 Menschen verlor Thüringen. Zugleich war die Geburtenrate historisch niedrig. Sie könnte noch weiter sinken.