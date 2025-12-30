AfD: Einwanderung keine Lösung

Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke hatte dagegen im Dezember erneut signalisiert, dass er Einwanderung nicht als Teil einer Antwort auf den demografischen Wandel sieht. "Weil die Zuwanderer sich perspektivisch an das Reproduktionsverhalten der einheimischen Bevölkerung angleichen, ist Zuwanderung keine Lösung - schon gar keine Zuwanderung, die als Sozialmigration bezeichnet werden muss", sagte Höcke. Die AfD wolle der Entwicklung mit einer Familienoffensive entgegenwirken. "Wir müssen uns aus eigener Kraft regenerieren", sagte Höcke.