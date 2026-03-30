Erfurt (dpa/th) - Der Bevölkerungsrückgang in Thüringen setzt sich fort: Einer neuen Prognose zufolge könnten schon bald weniger als zwei Millionen Menschen im Freistaat leben. Bis Ende 2030 könnte die Marke unterschritten sein, wie aus Berechnungen des Landesamtes für Statistik hervorgeht. Derzeit leben rund 2,1 Millionen Menschen in Thüringen. Der Prognose zufolge könnte die Einwohnerzahl Thüringen bis zum Jahr 2045 stetig fallen - auf dann rund 1,8 Millionen Menschen. Das wären dann etwas weniger Einwohner als Hamburg aktuell hat und würde einem Rückgang um 15,1 Prozent beziehungsweise rund 317.000 Menschen weniger entsprechen.