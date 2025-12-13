Es ist zunächst keine schlimme Nachricht, wenn die Einwohnerzahl eines Landes oder eines Bundeslandes sinkt. Eine hohe Einwohnerzahl ist ja kein Wert an sich. So gesehen könnte man die neusten Prognosen des Bundesamtes für Statistik gelassen zur Kenntnis nehmen. Es sind jedoch die Details, die aufhorchen lassen. Vor allem im Osten Deutschlands, vor allem in Thüringen. Wenn es ganz schlecht läuft, dann könnten schon in wenigen Jahrzehnten 61 Rentner auf 100 Einwohner kommen. Angesichts dieser Zahl muss jedem einleuchten: Das kann nicht gesund sein. Die Alterspyramide in Thüringen hat schon lange Schlagseite. Schon seit einigen Jahren zum Beispiel bleibt die Zahl der Erwerbstätigen nur deshalb halbwegs konstant, weil Menschen aus dem Ausland zum Arbeiten und Leben zu uns kommen. Was aber viel stärker wächst ist die Zahl der Rentner. Auch das wird eines Tages wieder besser. Ganz einfach, weil auch Rentner eines Tages sterben. Die Frage bleibt, ob es bis dahin gelingt, die Sozialsysteme zumindest halbwegs stabil zu halten. Angesichts des Missverhältnisses zwischen Bevölkerung in Arbeit und im Ruhestand wirkt die Rentendebatte der vergangenen Wochen fast wie ein Sandkastenstreit. Denn eigentlich ist die Aufgabe, die die Politik zu lösen hat, noch viel größer.