Erfurt (dpa/th) - Die Entwicklung der Geburtenzahlen in Thüringen seit 2017 ist nach Einschätzung des Präsidenten des Landesamtes für Statistik, Holger Poppenhäger, dramatisch. Die Zahl der Babys sei allein im vergangenen Jahr um mehr als acht Prozent auf etwa 12.900 gesunken. Das sei die niedrigste Zahl an Neugeborenen in den vergangenen 30 Jahren.