Bevölkerungsentwicklung: Langzeithoch bei Geburtendefizit lässt Bayern schrumpfen

Lässt man 2022 außer Acht, als die Bevölkerungszahlen auf Basis des neuen Zensus nach unten korrigiert wurden, gab es seit 2017 nur noch ein anderes Jahr mit schrumpfender Bevölkerung im ersten Halbjahr: 2020. Selbst damals, während des Beginns der Corona-Pandemie, ging es aber nur um gut 1.000 Einwohner nach unten. In anderen ersten Halbjahren zeigte sich dagegen meist Wachstum im fünfstelligen Bereich.