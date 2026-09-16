Bevölkerungsentwicklung: Einwohnerzahl in Bayern sinkt erneut

72.746 Gestorbene stehen nur 53.336 Geburten gegenüber

Bereits 2025 war ein geringer Bevölkerungsrückgang in Bayern zu verzeichnen, dieser Trend habe sich nun auch im ersten Halbjahr 2026 bestätigt, hieß es weiter. Nach den Daten des Landesamtes für Statistik in Fürth überstieg die Zahl der Gestorbenen mit 72.746 im ersten Halbjahr 2026 die Zahl der Geburten in Höhe von 53.336, wodurch sich ein Sterbefallüberschuss von 19.410 Personen ergibt. Da vor allem die Zuwanderung aus dem Ausland gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich abgenommen hat, ist im ersten Halbjahr 2026 das Geburtendefizit nicht durch Wanderungsgewinne ausgeglichen worden. Infolge der niedrigen Geburtenzahlen steigt in Bayern auch das Durchschnittsalter der Bevölkerung - Ende 2024 lag das noch bei 44,3 Jahren.