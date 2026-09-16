Bevölkerungsentwicklung: Einwohnerzahl in Bayern sinkt erneut

München (dpa/lby) - Nach Jahren des stetigen Bevölkerungswachstums ist die Einwohnerzahl in Bayern erneut leicht zurückgegangen. 13,23 Millionen Menschen lebten im ersten Halbjahr 2026 in Bayern, wie aus den neusten Zahlen des Landesamtes für Statistik hervorgeht. Das entspricht einem Rückgang um 17.190 Personen verglichen mit Ende 2025. "Die Erfolge der Migrationswende schlagen sich nun auch messbar in der Gesamteinwohnerzahl des Freistaats nieder", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in München. Bayern bleibt damit hinter Nordrhein-Westfalen und vor Baden-Württemberg das Bundesland mit den zweitmeisten Einwohnern.