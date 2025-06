Der Überschuss der Sterbefälle über die Geburten war nach vorläufigen Ergebnissen mit plus 330.000 ähnlich hoch wie im Vorjahr, wie das Bundesamt errechnete. Es sank aber der sogenannte Wanderungssaldo - also die Differenz zwischen Zu- und Fortzügen: von plus 660.000 auf 420.000. Das Bevölkerungswachstum sei somit wie im Vorjahr darauf zurückzuführen, dass mehr Menschen einwanderten als fortzogen.