Erfurt (dpa/th) - Die Zahl der minderjährigen Kinder in Familienhaushalten hat sich in Thüringen in den vergangenen Jahren um 13,9 Prozent erhöht. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamtes hervor, die im Rahmen des Mikrozensus erhoben worden sind. Demnach gab es im Jahr 2023 zuletzt 333.000 Kinder im Alter unter 18 Jahre in Thüringer Familien - 41.000 mehr als im Jahr 2013.