Bevölkerung: Zahl der Geburten auf historischem Tief

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen lag die Zahl der registrierten neugeborenen Kinder im vergangenen Jahr auf einem nie dagewesenen Tief. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wurden im vergangenen Jahr 11.803 Lebendgeborene gezählt, so wenig wie noch nie seit Beginn der Erfassung im Jahre 1955. Auch der bisherige Tiefstwert aus dem Jahre 1994 wurde demnach um 918 Geburten (-8,9 Prozent) unterschritten. Die meisten Neugeborenen gab es mit 1.459 in der Stadt Erfurt, die wenigsten in der Stadt Suhl. Hier kamen 187 Kinder lebend zur Welt.