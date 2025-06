Im Süden von Sachsen-Anhalt sind die Behörden auf der Suche nach einer Großkatze. Das Tier wurde am Abend im Bereich des Hafens am Geiseltalsee in Braunsbedra im Saalekreis gesichtet, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz in einer Warnmeldung mitteilte. „Die Polizei überwacht das Gebiet großräumig“, hieß es.