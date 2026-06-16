Bevölkerung: Weniger Babys – Bevölkerung schrumpft leicht

Weiter Zuzug aus der Ukraine

Rund 205.000 Menschen zogen laut dem Statistischen Landesamt 2025 nach Hessen. Etwas mehr als die Hälfte kam aus dem Ausland, der Rest aus anderen Bundesländern. Gut ein Zehntel aller Neuankömmlinge aus anderen Staaten stammten aus der Ukraine. Das Land wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion.