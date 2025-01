Der Blick auf die Karte zeigt dabei regionale Unterschiede. So gibt es vor allem im Südwesten besonders viele Landkreise, in denen Türken die größte Ausländergruppe sind. Dies gilt auch für Oberfranken. Ukrainer waren das vor allem im Norden des Freistaats und Österreicher - kaum überraschend - nur in Landkreisen und Städten die direkt an ihren Heimatstaat grenzen. Kroaten wiederum stellten vor allem in den Landkreisen rund um München die größte Gruppe. Syrer sind dies vor allem in kreisfreien Städten in der Nordhälfte Bayerns.