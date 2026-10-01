Bevölkerung: Hamburg jüngstes Bundesland - Sachsen-Anhalt am ältesten

Mecklenburg-Vorpommern am stärksten gealtert

Wo ist die Bevölkerung innerhalb von 15 Jahren besonders stark gealtert? Hier liegt den Angaben zufolge Mecklenburg-Vorpommern vorn. Das Durchschnittsalter stieg dort im Vergleich zu 2011 um 2,5 Jahre. Das Bundesland mit der geringsten Alterung sei dagegen Bremen, wo ein Rückgang von 0,7 Jahre verzeichnet wurde. "Die Bevölkerung in dem Stadtstaat wurde also im Schnitt etwas jünger", erklärten die Statistiker.