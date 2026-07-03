Wenn Bettina Lamprecht über Bowling spricht, klingt das zunächst nicht nach einer großen Leidenschaft. „Vor dem Film waren meine Künste eher sehr beschränkt“, sagt sie und lacht. Bei den wenigen Gelegenheiten zuvor sei sie „eher so im Team Gutter“ gewesen – also bei jenen Spielern, deren Bälle regelmäßig in der Rinne landen. Dass ausgerechnet sie nun die Hauptfigur in der ZDF-Komödie „Die Abräumer“ verkörpert, ist deshalb eine jener Konstellationen, die den Reiz des Schauspielberufs ausmachen.