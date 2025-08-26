Was die Bettenhäuser da auf die Beine gestellt haben, das kann sich sehen lassen – das Festkomitee mit 15 Mitgliedern um Robin Weyh hat die Einwohner um sich geschart, damit aus dieser Jahrfeier etwas Unvergessliches wird. Übers erste und das zweite September-Wochenende erstrecken sich Veranstaltungen – mal kleiner, mal größer. Für jedermann wird sich etwas finden. Eingebunden in die Feier sind Events, für die Bettenhausen sich eh schon längst einen guten Namen gemacht hat, etwa der deutsch-französische Markt zum Denkmaltag.