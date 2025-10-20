„Humor ist das beste Rezept fürs Altwerden“ – das ist die Devise des hochbetagten Seniors. Immer einen geistreichen Spruch auf den Lippen, so kennen ihn seine Angehörigen und alle die, die mit ihm das Gespräch suchen. Erika Schwarz, seine Tochter, würdigte am Wochenende in ihrer kleinen Rede bei der Geburtstagsfeier das Leben des Meisters, der sogar den Diamantenen Meisterbrief der IHK – ein äußerst seltenes Dokument – überreicht bekam. Die weiß, dass der Vater der Familie und den Menschen, die mit ihm in Kontakt waren, nicht nur den Halt in den von ihm reparierten Schuhen gab, sondern auch Halt im Leben.