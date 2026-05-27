Moritz Debit, derzeit einziger lizenzierter Trainer in ganz Thüringen für diese Sportart, hat sich für das Wurfspiel Boule an der Hochschule in Dresden begeistert – zu der Zeit, da er Elektrotechnik studierte. Seither ließ ihn der Präzisionssport nicht mehr los. In Weimar trainiert er heuer eine Boule-Mannschaft, die in der Regionalliga spielt. Und in der Thüringer Rhön steckte er mit seinem Elan mittlerweile einige Interessenten an. Zwölf Frauen und Männer aus Bettenhausen und Umgebung gehören zur festen Spielgruppe. Sie treffen sich einmal in der Woche – immer sonntags um 14 Uhr – und bespielen den Platz am Mehrgenerationentreff Alte Gärtnerei. Jetzt hatten sie an Pfingsten zum 2. Mal einen überregionalen Boule-Treff organisiert – gern auch für Schnupperer gedacht.