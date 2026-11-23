Der durch die Schreinerei Licht organisierte Kunsthandwerkermarkt gab am Wochenende zum 26. Mal die Gelegenheit, vieles zu erkunden. An Besuchern für den Handwerkermarkt in den Räumen der Schreinerei Licht mangelte es nicht. Die Straßen des Dorfes waren bereits kurz nach dem Mittag gesäumt von parkenden Fahrzeugen. Gut so, hatten schließlich auch einige Kunsthandwerker schon ihre Stände in den Hallen zwischen den Schreinerei-Gerätschaften aufgeschlagen.