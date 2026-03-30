Ein Geheimnis verbarg sich vergangene Woche um die alte Linde in der Dorfmitte. Mit Tüll verhüllt, ahnte man nur die Umrisse des Verborgenen. Die Kindergartenkinder, genauer die „Bärenkinder“ – die Schulanfänger – luden mit Kindergartenleiterin Kerstin Schmalz am Freitagvormittag zur Enthüllung des Geheimnisses ein. Eltern, Großeltern und Freunde folgten der Einladung und warteten gegen 10 Uhr gespannt. „Wo hat der Bürgermeister schon im Sand gespielt?“, mit diesem und einem Frühlingslied begrüßten die Mädchen und Jungen die Zuschauer.