Bettenhausen: Kermes in Bettenhausen mit einem Schreckmoment

Unsere Empfehlung für Sie Bürgermeisterwahl am Sonntag Amtsinhaber will weitermachen Ein neuer Bürgermeister wird am Sonntag in Erbenhausen gewählt. Überraschungen sind wohl kaum zu erwarten. Der Amtsinhaber ist der einzige Kandidat.

Die erfahrenen Kermesmacher hatten mit ihnen sowohl das Eintanzen als auch einen Tanz zu „I‘m Gonna Be“ (500 Miles) von The Proclaimers geübt und dies unter großem Applaus zum Kindertanz vorgeführt. Der Kindergarten im Dorf feiert übrigens auch immer seine Kermes und die Kids kommen zum Kindertanz. Und sogar der Seniorenklub ließ sich – darunter über 90-Jährige – vom Kermesfieber anstecken und feierte in Ons all Schul.