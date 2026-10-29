Bettenhausen: Kermes in Bettenhausen mit einem Schreckmoment

Mit einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt wurde vom 22. bis 25. Oktober in Bettenhausen das Traditionsfest Kermes gefeiert.
Vier Tage voller Tradition und Geselligkeit bescherte die Kermes allen Generationen in Bettenhausen. Inklusive einem Schreck und vielen schönen Momenten.
Mit einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt wurde vom 22. bis 25. Oktober in Bettenhausen das Traditionsfest Kermes gefeiert.
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Den Auftakt bildete am Donnerstag das Kermesantrinken mit Haxenessen und Blasmusik von „Ernst wie Lustig“ im Kulturhaus. Am Freitag begann das Programm mit dem Kermesgottesdienst, bevor am Abend die Band „Ohne Filter“ zum Tanz einlud.
Eine kurzfristige Absage einer der beiden Ständchenkapellen sorgte zunächst für einen Schreckmoment. Doch dank des Organisationstalents der Kirmesgesellschaft konnte noch am Freitagabend gegen 22 Uhr eine Ersatzkapelle gefunden werden. So stand den traditionellen Ständchen am Samstagmorgen nichts mehr im Wege, die für ein besonderes Erlebnis im Dorf sorgten. Am Samstagabend wurde mit „Ohne Filter“ erneut ausgelassen im Kulturhaus des Dorfes gefeiert.
Der Kermessonntag begann mit einem Frühschoppen und Blasmusik der Schleider Musikanten. Mittags standen Rouladen mit Klößen auf dem Speiseplan, bevor DJ Schampel beim Kindertanz für gute Laune sorgte. Den Abschluss bildete am Abend die traditionelle Kermesbeerdigung mit den „Nachtfalken light“.
Vier Tage lang standen Tradition, Musik, Tanz und Geselligkeit im Mittelpunkt. Dank des Einsatzes aller Beteiligten wurde die Kermes zu einem gelungenen Fest für die ganze Dorfgemeinschaft. 15 Kermespärchen hatten sich dieses Jahr in der Kermesgesellschaft zusammengefunden und in der Kinderkermesgesellschaft waren es sieben Pärchen. Die „kleine“ Kermesgesellschaft besteht aus Kids sowohl aus dem Kindergarten als auch aus der Grundschule.
Die erfahrenen Kermesmacher hatten mit ihnen sowohl das Eintanzen als auch einen Tanz zu „I‘m Gonna Be“ (500 Miles) von The Proclaimers geübt und dies unter großem Applaus zum Kindertanz vorgeführt. Der Kindergarten im Dorf feiert übrigens auch immer seine Kermes und die Kids kommen zum Kindertanz. Und sogar der Seniorenklub ließ sich – darunter über 90-Jährige – vom Kermesfieber anstecken und feierte in Ons all Schul.