Eine 48-jährige Autofahrerin fuhr auf der Stedtlinger Straße in Bettenhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache fing plötzlich ihr Auto an zu qualmen und geriet kurze Zeit später in Brand. Die Frau steuerte das brennende Auto auf einen Parkplatz neben der Straße. Sie und die beiden weiteren Fahrzeuginsassen verließen das Auto rechtzeitig und blieben unverletzt. Das Auto brannte vollständig aus. Die Feuerwehr war im Einsatz, konnte den Totalschaden am Auto jedoch auch nicht mehr verhindern. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die Überreste des Wagens.