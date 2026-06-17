1836 fanden sich die ersten Freiwilligen im Dorf zum Retten und Löschen zusammen, sagen alte Urkunden. Die Chronik erzählt von vielen weiteren Entwicklungen, etwa von der Anschaffung der ersten Motorspritze 1933 bis hin zur Gründung des Feuerwehrvereins und der Jugendfeuerwehr. „Jede Generation hat dazu beigetragen, dass unsere Feuerwehr heute dort steht, wo sie steht“, sagte Wehrführer Fabian Fehringer am Samstag, als das Jubiläum im und am Kulturhaus gefeiert wurde.