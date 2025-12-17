Betrugsvorwurf: Neue Vorwürfe gegen Gewerkschaft der Polizei

Welche Rolle spielt das Landgericht Gera?

Die Sprecherin der Gewerkschaft verwies darauf, dass es in den vergangenen Wochen mehrere Entscheidungen des Landesgerichts Gera gab, die verschiedene Ermittlungsmaßnahmen für unrechtmäßig erklärt hatte, die sich unter anderem gegen die GdP Thüringen gerichtet hatten. "Wir gehen davon aus, dass sich die gegenwärtigen Maßnahmen in dieses Bild einfügen und es keine belastbaren Sachverhalte gibt, die zu einer Schädigung unserer Organisation geführt haben", sagte die Sprecherin der Gewerkschaft.