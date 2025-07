Hannover - Nach Betrugsvorwürfen der österreichischen Justiz sitzt Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht im Gefangenentransport, zunächst in Richtung Hessen. Er könne bestätigen, dass der Künstler in der Nacht zu Mittwoch in der JVA Hannover übernachtet habe, sagte ein Sprecher der Anstalt. Am Morgen sei der Transport mit einem Bus fortgesetzt worden. Zuvor hatte die "Bild"- Zeitung berichtet.