Nach Freundschaft kam der Bruch - und zig Prozesstage

Seit Jahren streiten sich Bushido und sein Ex-Manager vor Gericht. Dabei waren die beiden viele Jahre Geschäftspartner und gute Freunde. Dann kam der Bruch und eine Reihe an Prozessen kam in Gang. Zuletzt war Abou-Chaker in einem Prozess um verschiedene Gewaltvorwürfe in den wesentlichen Punkten freigesprochen worden. Beide Männer würdigen sich mittlerweile nicht mal eines Blickes.