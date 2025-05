Betrugsversuch: Gefälschte QR-Codes auf Parkscheinautomaten

Erfurt (dpa/th) - Betrüger versuchen in Erfurt durch gefälschte QR-Codes auf Parkscheinautomaten an sensible Daten von Bürgern und Besuchern der Stadt zu kommen. Die Stadtverwaltung macht auf Informationstafeln an den Zufahrtsstraßen auf das Problem aufmerksam. Die Polizei ermittele, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion auf Anfrage. Nach Angaben der Stadt sind in den vergangenen Wochen an einer Reihe von Parkscheinautomaten im Stadtgebiet gefälschte QR-Codes entdeckt worden - zum wiederholten Mal.