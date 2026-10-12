Soll ich Heizöl bestellen oder nicht? Diese Frage hat die über 60-jährige Roswitha G. (* Name geändert) mit dem Beginn des kühlen Herbstwetters erst recht beschäftigt. „Zwei Wochen lang habe ich recherchiert, um einen günstigen Preis und einen guten Liefertermin zu finden“, erzählt die Frau, die alleinstehend ist und sich nach dem Tod ihres Mannes weitgehend selbst um Haus und Hof kümmern muss. Auf die Heizöl-Preise muss sie genau schauen – und war entsetzt, wie schnell sich diese auch ändern und es „schnapp, auch mal von jetzt auf gleich um 10 Cent pro Liter hoch geht“.