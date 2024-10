Nürnberg (dpa/lby) - Drei ehemalige Führungskräfte des ASB-Landesverbandes Bayern müssen sich von Donnerstag an wegen des Vorwurfs des Abrechnungsbetruges am Landgericht Nürnberg-Fürth (9.00 Uhr) verantworten. Das Trio soll in den Jahren 2013 bis 2018 in großem Stil Rettungsdienstleistungen mit den Krankenkassen falsch abgerechnet haben. Insgesamt entstand den Kassen ein Schaden in Millionenhöhe.