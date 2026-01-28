Bad Königshofen (dpa/lby) - Mit gefälschten Rezepten sollen zwei Männer in Unterfranken versucht haben, an verschreibungspflichtige Medikamente im Wert von mehreren Tausend Euro zu kommen. Die Mitarbeitenden der zwei Apotheken in Bad Königshofen (Landkreis Rhön-Grabfeld) bemerkten nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft aber den Betrug. Sie riefen die Polizei, die die beiden 19 und 22 Jahre alten Verdächtigen am Montag festnahmen. Diese sitzen nun wegen des Verdachts des Betrugs und Urkundenfälschung in Untersuchungshaft.