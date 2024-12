Betrugsprozess: Medikamentensüchtiger täuscht Stromschläge vor - Haftstrafe

München - Um an Schmerzmittel und andere Medikamente zu kommen, hat ein Drogensüchtiger Stromschläge vorgetäuscht und sich 52 Mal deutschlandweit in Krankenhäusern behandeln lassen. Das Amtsgericht München verurteilte den Mann dafür zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und elf Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Zudem wurde die Einziehung von Wertersatz in Höhe von rund 60.000 Euro angeordnet, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Die Entscheidung wegen Betrugs vom Oktober ist mittlerweile rechtskräftig.