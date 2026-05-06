 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Falsche Versprechen: Betrüger erbeuten hohe Summen

Betrugsmaschen Falsche Versprechen: Betrüger erbeuten hohe Summen

225.000 Euro für ein Krypto-Versprechen, 14.000 Euro für ein angebliches Notfall-Medikament: Wie Betrüger ältere Menschen gezielt hinters Licht führen.

Betrugsmaschen: Falsche Versprechen: Betrüger erbeuten hohe Summen
1
Zwei Rentner haben in Erfurt und Hermsdorf hohe Geldsummen an Betrüger verloren. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Hermsdorf/Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sind zwei Männer Opfer unterschiedlicher Betrugsmaschen geworden. Ein 75-jähriger aus Hermsdorf erstattete nach Polizeiangaben Anzeige, nachdem er über mehrere Jahre hinweg rund 225.000 Euro in eine angebliche Investmentfirma für Kryptowährungen investiert hatte. Die Täter versprachen ihm demnach eine massive Rendite: Aus dem investierten Betrag sollten 832.000 Euro werden. Als der Mann das versprochene Guthaben abrufen wollte, wurde er jedoch aufgefordert, zunächst weitere 12.000 Euro als Gebühr zu zahlen. Diese überwies er nicht – stattdessen schaltete er am Dienstag die Polizei ein. 

Nach der Werbung weiterlesen

In Erfurt wurde ein 87-Jähriger mit einer erfundenen Krankengeschichte um 14.000 Euro gebracht. Unbekannte gaben sich am Dienstagabend als Krankenhausmitarbeiter aus und behaupteten, seine Tochter sei schwer erkrankt und habe eine Krebsdiagnose erhalten. Für eine angeblich dringend notwendige Behandlung müsse ein Medikament aus der Schweiz im Wert von 100.000 Euro bestellt werden – dafür sei eine sofortige Anzahlung erforderlich. Der Mann gab daraufhin an, 14.000 Euro Bargeld im Haus zu haben. Kurz darauf erschien ein unbekannter Abholer vor dem Hauseingang des Seniors und nahm das Geld entgegen. Erst ein späterer Anruf bei seiner Tochter brachte die Wahrheit ans Licht.

Versprechen aus der Digitalwelt

Im Fall des 75-Jährigen aus Hermsdorf setzten die Täter offenbar auf ein klassisches Anlagebetrugsmodell mit Kryptowährungen: hohe Renditeversprechen, steigende Fantasiewerte und nachträgliche "Gebührenforderungen" sollen zusätzliches Geld sichern. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Erfurt ermittelt die Polizei nach dem Betrug zum Nachteil des 87-Jährigen. Der unbekannte Geldabholer konnte sich unerkannt entfernen.

Wenn Vertrauen zur Falle wird

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor solchen Betrugsmaschen: Echte Ärzte, Krankenhausmitarbeiter, Polizisten oder Staatsanwälte fordern am Telefon niemals Bargeld für Behandlungen, Kautionen oder angeblich dringende Zahlungen.

Betroffene sollten solche Gespräche sofort beenden, sich nicht unter Druck setzen lassen und Angehörige kontaktieren. Bei Verdacht rät die Polizei, umgehend den Notruf 110 zu wählen.