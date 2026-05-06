Hermsdorf/Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sind zwei Männer Opfer unterschiedlicher Betrugsmaschen geworden. Ein 75-jähriger aus Hermsdorf erstattete nach Polizeiangaben Anzeige, nachdem er über mehrere Jahre hinweg rund 225.000 Euro in eine angebliche Investmentfirma für Kryptowährungen investiert hatte. Die Täter versprachen ihm demnach eine massive Rendite: Aus dem investierten Betrag sollten 832.000 Euro werden. Als der Mann das versprochene Guthaben abrufen wollte, wurde er jedoch aufgefordert, zunächst weitere 12.000 Euro als Gebühr zu zahlen. Diese überwies er nicht – stattdessen schaltete er am Dienstag die Polizei ein.