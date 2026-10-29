Betrugsmasche: Warnung vor Telefonbetrügern unter 116117

Dresden (dpa/sn) - Die Kassenärztliche Vereinigung warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als Vertreter des Patientenservices ausgeben. Die Anrufer könnten die im Telefondisplay angezeigte Nummer manipulieren, sodass dort die 116117 erscheine, teilt die KV Sachsen mit. Die Betrüger gäben sich etwa als Ärzte oder Mitarbeiter des ärztlichen Bereitschaftsdienstes aus, um an Bankdaten oder andere vertrauliche Informationen zu gelangen.