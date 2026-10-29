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Betrugsmasche Warnung vor Telefonbetrügern unter 116117

Auf dem Display steht 116117. Doch am Ende der Leitung ist nicht der Patientenservice, sondern ein Betrüger. Das ist dann zu tun.

Betrugsmasche: Warnung vor Telefonbetrügern unter 116117
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Die Kassenärztliche Vereinigung warnt vor Betrügern, die unter der Nummer 116117 anrufen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Dresden (dpa/sn) - Die Kassenärztliche Vereinigung warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als Vertreter des Patientenservices ausgeben. Die Anrufer könnten die im Telefondisplay angezeigte Nummer manipulieren, sodass dort die 116117 erscheine, teilt die KV Sachsen mit. Die Betrüger gäben sich etwa als Ärzte oder Mitarbeiter des ärztlichen Bereitschaftsdienstes aus, um an Bankdaten oder andere vertrauliche Informationen zu gelangen. 

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Den Angaben zufolge wurden in den vergangenen Wochen auch in Sachsen vermehrt solche betrügerischen Anrufe von Bürgern gemeldet. "Wer einen verdächtigen Anruf erhält, sollte keine persönlichen Informationen preisgeben und das Gespräch sofort beenden." Mitarbeiter des Patientenservice fragten niemals nach Bankverbindungen, PINs, TANs oder anderen Zahlungsdaten, heißt es. 

Über einen Anruf bei der 116117 werden Erkrankte je nach Bedarf an den ärztlichen Bereitschaftsdienst vermittelt. Zudem können gesetzlich Versicherte dort Termine für Fach-, Hausärzte oder Psychotherapeuten vereinbaren.