 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Telefonbetrug: Frau verliert mehr als 60.000 Euro

Betrugsmasche Telefonbetrug: Frau verliert mehr als 60.000 Euro

Ein Anrufer gibt sich als Bankmitarbeiter aus – und bringt eine Frau um mehr als 60.000 Euro. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt Tipps zum Schutz.

Betrugsmasche: Telefonbetrug: Frau verliert mehr als 60.000 Euro
1
Ein Anruf eines falschen Bankmitarbeiters kommt eine Frau aus dem Kreis Gotha teuer zustehen. (Symbolbild) Foto: Wolf von Dewitz/dpa-Zentralbild/dpa

Gotha (dpa/th) - Eine Frau im Landkreis Gotha ist mit einem Telefonbetrug um mehr als 60.000 Euro gebracht worden. Die 63-Jährige erhielt am Dienstag einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter einer Kreditbank, wie die Polizei berichtete. Unter dem Vorwand einer angeblichen "Kartenüberprüfung" forderte er die Frau auf, im Online-Banking mehrere Freigaben zu erteilen. Kurz darauf bemerkte sie, dass das Geld von ihrem Konto abgebucht worden war.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Polizei rät, bei solchen Anrufen sofort aufzulegen und keine Zugangsdaten weiterzugeben. Im Zweifel sollte auch versucht werden, die Bank über bekannte, offizielle Kontaktwege zu erreichen. Betroffene sollten zudem umgehend die Polizei informieren. Ähnliche Fälle werden bundesweit immer wieder bekannt.