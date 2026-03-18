Gotha (dpa/th) - Eine Frau im Landkreis Gotha ist mit einem Telefonbetrug um mehr als 60.000 Euro gebracht worden. Die 63-Jährige erhielt am Dienstag einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter einer Kreditbank, wie die Polizei berichtete. Unter dem Vorwand einer angeblichen "Kartenüberprüfung" forderte er die Frau auf, im Online-Banking mehrere Freigaben zu erteilen. Kurz darauf bemerkte sie, dass das Geld von ihrem Konto abgebucht worden war.