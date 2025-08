„Derzeit kommt es wieder verstärkt zu Fällen, in denen sich unbekannte Personen als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben oder vorgeben, im Auftrag des Unternehmens zu handeln – sowohl am Telefon als auch an der Haustür“, informiert Anne Hempel, die Fachgebietsleiterin Tarifkunden-Vertrieb des kommunalen Unternehmens. Ziel dieser Personen sei es, durch gezielte Fragen persönliche Daten wie Name, Adresse und insbesondere Zählernummern zu erlangen. Mit diesen Informationen könne ein Anbieterwechsel in die Wege geleitet werden, ohne dass die Kunden davon wüssten. „Solche Fälle sind leider keine Ausnahme, sondern treten immer wieder auf“, erklärt Anne Hempel. „Durch die zunehmende Digitalisierung läuft ein Anbieterwechsel heute nahezu automatisiert ab. Viele Kunden merken erst, dass ihr Anbieter gewechselt wurde, wenn es bereits zu spät ist.“ Deshalb sei beim Umgang mit Vertragsdaten höchste Sorgfalt geboten.