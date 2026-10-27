Betrugsmasche: Seniorin übergibt Schmuck und Besteck an falsche Polizisten

Die Betrüger seien am Montagabend zwischen 19.30 und 22.00 Uhr vor dem Haus der Seniorin aufgetaucht und hätten dieses wenig später in unbekannte Richtung verlassen. Laut Mitteilung verstauten die beiden Männer den Schmuck und das Silberbesteck in einem Hundekörbchen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.