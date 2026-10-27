Frankenau (dpa/lhe) - Falsche Polizisten haben in Frankenau-Altenlotheim (Landkreis Waldeck-Frankenberg) Schmuck und Silberbesteck im Wert von mehreren Zehntausend Euro erbeutet. Die Täter sollen eine Seniorin telefonisch vor vermeintlichen Einbrecherbanden gewarnt und sie anschließend dazu gebracht haben, ihre Wertgegenstände an zwei Männer mit "Polizei"-Aufschrift auf der Kleidung zu übergeben, teilte die Polizei Kassel mit.
Betrugsmasche Seniorin übergibt Schmuck und Besteck an falsche Polizisten
dpa 27.10.2026 - 15:25 Uhr