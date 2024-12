Betrugsmasche "Romance Scam" Verliebter Mann aus dem Wartburgkreis überweist 32.000 Euro

Ein 60-jähriger Mann im Wartburgkreis ist Opfer von "Romance Scamming" geworden. Bei dieser Betrugsmasche wird unter anderem in sozialen Netzwerken durch häufiges Chatten und spätere Liebesbekundungen, eine emotionale Beziehung zu dem möglichen Opfer hergestellt. Später wird durch den Betrüger, der als Scammer bezeichnet wird, häufig ein Notfall vorgetäuscht und um eine beachtliche Geldsumme gebeten. Das Opfer, was emotional abhängig gemacht wurde, zahlt daraufhin den Betrag und hört in den meisten Fällen nie wieder etwas von dem vermeintlichen Liebhaber.