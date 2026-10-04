Falscher Bankmitarbeiter

In Weimar wiederum meldete sich ein Anrufer bei einer 60-Jährigen und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Um vermeintlich unberechtigte Abbuchungen von ihrem Konto rückgängig zu machen, sollte die Frau am Freitag eine Transaktion in ihrer Banking-App bestätigen. Damit gab die Betroffene aber laut Polizei eine Überweisung in Höhe von mehr als 6.500 Euro für einen unbekannten Empfänger frei. Im Verlauf des Gesprächs sei die Frau misstrauisch geworden und habe Anzeige bei der Polizei erstattet. Wie die Täter sich Zugriff auf das Online-Banking verschaffen konnten, sei bislang ungeklärt.