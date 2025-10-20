Betrugsmasche Meiningen: Mann verliert 3.000 Euro an „IT-Experten“

Opfer gab TAN weiter

„Er rief die angezeigte Rufnummer zur Hilfe an und gewährte einem vermeintlichen Mitarbeiter zu Service-Zwecken Fernzugriff auf seinen Computer“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Der Mitarbeiter setzte den Mann unter Druck und erreichte, dass dieser seinen TAN weitergab. So gelangten die Betrüger an über 3.000 Euro von seinem Konto.