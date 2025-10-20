Betrugsmasche Meiningen: Mann verliert 3.000 Euro an „IT-Experten“

Das Opfer aus einem Meininger Ortsteil klickte am Sonntag auf einen Werbelink im Internet, als sich plötzlich mehrere Anzeigen öffneten. Diese täuschten ihm vor, dass er keinen Zugriff mehr auf seinen Laptop hätte.
Zum Betrugsopfer wurde am Sonntag ein Mann aus einem Meininger Ortsteil. Er verlor über 3.000 Euro, weil er einem falschen Experten bei einer vermeintlichen Laptop-Reparatur vertraute.
„Er rief die angezeigte Rufnummer zur Hilfe an und gewährte einem vermeintlichen Mitarbeiter zu Service-Zwecken Fernzugriff auf seinen Computer“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Der Mitarbeiter setzte den Mann unter Druck und erreichte, dass dieser seinen TAN weitergab. So gelangten die Betrüger an über 3.000 Euro von seinem Konto.
Die Polizei warnt: Geben Sie niemals persönliche Informationen wie PIN oder TAN an Ihnen unbekannte Personen (am Telefon) weiter. Seien Sie misstrauisch! Gewähren Sie Fremden keinen Zugriff auf Ihren Computer.