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  6. Falsche Handwerker locken Frau mit Dachreparatur

Betrugsmasche Falsche Handwerker locken Frau mit Dachreparatur

Ein vermeintlich günstiges Angebot für eine Dachreparatur wurde für eine Frau in Trusetal teuer. Nach einer Anzahlung fehlte von den angeblichen Handwerkern jede Spur.

Betrugsmasche: Falsche Handwerker locken Frau mit Dachreparatur
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Mit einer angeblich dringenden Dachsanierung erschlichen sich Betrüger in Trusetal das Vertrauen einer Hausbesitzerin. Foto: dpa/Jan Woitas

Mit einer dreisten Masche haben unbekannte Täter am Montagnachmittag eine Frau in Trusetal um Geld gebracht. Die Männer betraten den Hof der Bewohnerin und behaupteten, das Garagendach müsse dringend erneuert werden.

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Gleichzeitig boten sie sich als Fachfirma für die Arbeiten an. Schnell wurde man sich über die Sanierung und einen Festpreis von 5000 Euro einig.

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Anzahlung vor Arbeitsbeginn

Noch bevor die Arbeiten beginnen konnten, verlangten die angeblichen Handwerker eine Anzahlung von 800 Euro. Gemeinsam mit der Frau fuhren sie zu einem Bankautomaten.

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Dort hob sie das Geld ab und übergab es den Männern. Diese versprachen, bereits am nächsten Morgen mit den Arbeiten zu beginnen.

Am nächsten Tag bleibt die Baustelle leer

Doch dazu kam es nicht. Als die Frau auf die Handwerker wartete, tauchte niemand auf. Die vereinbarten Arbeiten wurden nicht ausgeführt. Stattdessen waren die Unbekannten mitsamt der Anzahlung verschwunden.

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Polizei gibt Tipps zum Schutz

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor unseriösen Handwerkern, die Hausbesitzern spontan Reparaturen an Dach, Fassade oder Grundstück anbieten. Häufig verlangen die Täter hohe Anzahlungen oder fordern nach Beginn der Arbeiten deutlich mehr Geld als ursprünglich vereinbart.

Um nicht auf die Betrugsmasche hereinzufallen, rät die Polizei:

  • Keine spontanen Handwerkeraufträge an der Haustür abschließen.
  • Bei geforderten Anzahlungen besonders vorsichtig sein.
  • Leistungen und Preise immer schriftlich festhalten.
  • Mehrere Vergleichsangebote einholen.
  • Sich nicht unter Zeitdruck setzen lassen.
  • Die Seriosität des Unternehmens prüfen.
  • Kein Geld an unbekannte Personen übergeben.