Die Frau folgte den Anweisungen und überreichte beides persönlich. Zudem hob die Seniorin in den darauffolgenden Wochen immer wieder Geldbeträge ab, die sie ebenfalls persönlich an die Betrüger übergab. Nachdem der Betrug aufgeflogen war, erstattete die 85-Jährige am Montag Anzeige bei der Polizei.