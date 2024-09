Starnberg/Landberg am Lech (dpa/lby) - Betrüger haben durch Schockanrufe in Oberbayern Gold und Schmuck im Wert von über 100.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich am Donnerstag jeweils ein vermeintlicher Polizist bei zwei Frauen in Starnberg und Landsberg am Lech.