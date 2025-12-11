Betrugsanruf: Taxifahrer rettet Rentner vor Betrug

Selb (dpa/lby) - Ein Taxifahrer hat einen Rentner davor bewahrt, Vermögen im Wert von mehreren Zehntausend Euro zu verlieren. Laut Polizei war das Opfer von einem Unbekannten angerufen worden, der sich als Polizeibeamter ausgegeben hatte. Unter dem Vorwand, Einbrecher seien unterwegs, habe der Anrufer den Rentner aufgefordert, alle seine Wertsachen in ein Paket zu legen und einem Kurier zu übergeben. Der Mann habe daraufhin ein entsprechendes Paket vorbereitet. Der Inhalt: ein hoher fünfstelliger Bargeldbetrag sowie Gold im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro.